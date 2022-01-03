Политолог Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и НАТО, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине

Политолог Алексей Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и Североатлантическим альянсом, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине. Такую точку зрения эксперт высказал в беседе со СМИ.
По словам Дзерманта, «Запад заговаривает зубы, но все равно продвигается и выстраивает военную инфраструктуру на Украине». Аналитик полагает, что в будущем между Россией и НАТО может разгореться прокси война.
«Мне кажется, что к ней нужно быть готовыми и нужно понимать последствия подобного развития событий», — отметил Алексей Дзермант.
Как сообщалось ранее в понедельник, китайский портал Sohu написал, что Москва пошлет «самый жесткий сигнал» США и НАТО, если развернет ядерное оружие на территории Белоруссии.
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