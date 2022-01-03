Политолог Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и НАТО, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

3 января 2022, 08:16 Источник: «Украина.ру»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Алексей Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и Североатлантическим альянсом, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине. Такую точку зрения эксперт высказал в беседе со СМИ.

По словам Дзерманта, «Запад заговаривает зубы, но все равно продвигается и выстраивает военную инфраструктуру на Украине». Аналитик полагает, что в будущем между Россией и НАТО может разгореться прокси война.

«Мне кажется, что к ней нужно быть готовыми и нужно понимать последствия подобного развития событий», — отметил Алексей Дзермант.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский портал Sohu написал, что Москва пошлет «самый жесткий сигнал» США и НАТО, если развернет ядерное оружие на территории Белоруссии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости