Sohu: Россия пошлет «самый жесткий сигнал» США и НАТО, если развернет ядерное оружие в Белоруссии

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3 января 2022, 07:48 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация пошлет «самый жесткий сигнал» США и Североатлантическому альянсу, если развернет свое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом говорится в материале, опубликованном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что давление со стороны Запада способствует дальнейшему сближению между Москвой и Минском. Авторы сайта допустили вероятность того, что в будущем РФ перебросит на белорусскую территорию средства массового поражения.

«Если российское ядерное оружие появится в Белоруссии, это означает, что Москва и Минск будут готовы сражаться вместе, чтобы противостоять западным провокациям, которые могут произойти в любое время. И это самый жесткий сигнал, направленный Соединенным Штатам и НАТО», — отметил китайский ресурс.

Как сообщалось ранее, сайт Baijiahao указал, что залп российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» после адресованного Западу заявления президента Владимира Путина стал «предупреждением для стран НАТО».

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