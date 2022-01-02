Сайт Baijiahao: залп «Цирконами» после адресованного Западу заявления Путина стал «предупреждением для стран НАТО»

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2 января 2022, 16:59 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Залп российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» после адресованного Западу заявления президента Владимира Путина стал «предупреждением для стран НАТО». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao напомнил, что в декабре Путин выступил с заявлением, адресованным Североатлантическому альянсу. Глава РФ предупредил, что в случае продолжения «явно агрессивной линии» западных государств Москва будет принимать «адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги — жестко реагировать».

Спустя несколько дней российские военные осуществили залп «Цирконами». Скорость ракеты, достигающая 8 Махов, и способность снаряда маневрировать делают данное оружие неуязвимым для любых систем ПРО, отметил китайский сайт. В процитированном материале указывается, что новое испытание «Цирконов» стало «предупреждением для стран НАТО».

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Baijiahao написал, что США «пугает» способность ракеты «Сармат» нести 10 ядерных боеголовок с мощностью 750 килотонн каждая.

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