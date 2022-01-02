Baijiahao: США «пугает» то, что одна российская ракета «Сармат» может нести 10 ядерных боеголовок с мощностью 750 килотонн каждая

Соединенные Штаты «пугает» то, что одна российская ракета «Сармат» может нести 10 ядерных боеголовок с мощностью 750 килотонн каждая. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Портал Baijiahao пишет, что «Сармат» имеет дальность полета до 18 тысяч километров и максимальную скорость 15 Махов. Таким образом, США находятся в пределах досягаемости данных снарядов.
«Что пугает США, так это то, что ракета может нести 10 ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая, что равноценно 800 атомным бомбам. Даже не стоит упоминать, что у Вашингтона нет подобного оружия», — добавляет сайт.
Ранее в воскресенье сообщалось, что издание The National Interest допустило вероятность исключения Прибалтики из НАТО американцами ради сделки с Россией.
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