National Interest допустил возможность исключения Прибалтики из НАТО американцами ради сделки с Россией

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2 января 2022, 12:23 Источник: «ПолитРоссия»

Переговоры президентов России и США, Adam Schultz/White House / globallookpress.com

На страницах зарубежных СМИ появился материал, в котором допускается возможность того, что Вашингтон исключит из Североатлантического альянса прибалтийские республики ради сделки с Россией.

В декабре МИД РФ опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва предложила Западу отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении, а также от военной активности на Украине и в других странах Восточной Европы, государствах Закавказья и Центральной Азии.

The National Interest допустил, что ради сделки с Россией американские власти могут пойти на исключение из НАТО Литвы, Латвии и Эстонии.

«У Соединенных Штатов нет жизненно важных интересов в прибалтийских республиках. Недавние военные игры показали, что США проиграют России, если там (в Прибалтике — АН) развернется борьба», — отметило издание.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский портал Sohu написал, что представители НАТО за три-четыре года захватили в Сирии девять российских боевых беспилотников.

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