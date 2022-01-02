National Interest допустил возможность исключения Прибалтики из НАТО американцами ради сделки с Россией

На страницах зарубежных СМИ появился материал, в котором допускается возможность того, что Вашингтон исключит из Североатлантического альянса прибалтийские республики ради сделки с Россией.
В декабре МИД РФ опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. В данных документах Москва предложила Западу отказаться от планов по расширению блока в восточном направлении, а также от военной активности на Украине и в других странах Восточной Европы, государствах Закавказья и Центральной Азии.
The National Interest допустил, что ради сделки с Россией американские власти могут пойти на исключение из НАТО Литвы, Латвии и Эстонии.
«У Соединенных Штатов нет жизненно важных интересов в прибалтийских республиках. Недавние военные игры показали, что США проиграют России, если там (в Прибалтике — АН) развернется борьба», — отметило издание.
Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский портал Sohu написал, что представители НАТО за три-четыре года захватили в Сирии девять российских боевых беспилотников.
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