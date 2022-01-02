Сайт Sohu: военные НАТО за три-четыре года захватили в Сирии девять российских боевых дронов

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2 января 2022, 07:56

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Военные Североатлантического альянса за три-четыре года захватили в Сирийской Арабской Республике девять российских боевых беспилотников. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что в НАТО были сформированы несколько оперативных групп для тайного получения образцов российских высокотехнологичных вооружений. В состав данных групп вошли американские и британские спецназовцы. За три-четыре года западные военные захватили на территории Сирии девять боевых дронов РФ, отмечает сайт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, ресурс 19FortyFive предсказал, что при ударе по США через Арктику преградой для стратегических бомбардировщиков Ту-160 станет цепочка американских радаров.

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