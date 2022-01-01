Сайт 19FortyFive: при ударе по США через Арктику преградой для российских ракетоносцев Ту-160 станут американские радары

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1 января 2022, 15:32 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

При ударе по Соединенным Штатам через территорию Арктики преградой для российских ракетоносцев Ту-160 станут американские радары. На это указывается в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Портал 19FortyFive пишет, что наиболее вероятным вариантом боевого применения стратегических бомбардировщиков Ту-160 является удар по США через Арктику. Как прогнозирует сайт, если Москва решит реализовать данный сценарий, препятствием для посланных в атаку самолетов станет цепочка американских радаров, протянувшаяся на 3 700 километров между Аляской и полуостровом Лабрадор.

Если Ту-160 уничтожит несколько радаров и проникнет через образовавшуюся брешь, машина будет перехвачена истребителями, взлетевшими с канадских аэродромов. К такому же результату приведет попытка подавления американского оборудования посредством использования комплексов радиоэлектронной борьбы, отмечается в процитированном материале.

Ранее в субботу сообщалось, что греческий эксперт Ставрос Атламазоглу высказал мнение, согласно которому обновляющийся военный флот России нервирует адмиралов из Штатов.

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