Греческий эксперт Атламазоглу: обновляющийся военный флот России нервирует адмиралов США

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1 января 2022, 14:47 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Обновляющийся военный флот Российской Федерации нервирует адмиралов Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения в материале, размещенном в интернете, высказал греческий эксперт Ставрос Атламазоглу.

«В течение многих лет Москва проводит программу модернизации своих вооруженных сил, и российский флот играет важную роль в преобразовании ВС РФ», — написал Атламазоглу.

Он указал, что «ВМФ России неуклонно наращивает свои возможности по техническому обслуживанию, обучению и готовности к развертыванию». Кроме того, страна строит новые надводные и подводные корабли.

Греческий аналитик отметил, что флот РФ нервирует американских адмиралов.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Василий Кашин заявил об угрозе уничтожения «всего мира в его нынешнем виде» в случае полномасштабной войны между Москвой и Вашингтоном.

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