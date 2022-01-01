Греческий эксперт Атламазоглу: обновляющийся военный флот России нервирует адмиралов США

Обновляющийся военный флот Российской Федерации нервирует адмиралов Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения в материале, размещенном в интернете, высказал греческий эксперт Ставрос Атламазоглу.
«В течение многих лет Москва проводит программу модернизации своих вооруженных сил, и российский флот играет важную роль в преобразовании ВС РФ», — написал Атламазоглу.
Он указал, что «ВМФ России неуклонно наращивает свои возможности по техническому обслуживанию, обучению и готовности к развертыванию». Кроме того, страна строит новые надводные и подводные корабли.
Греческий аналитик отметил, что флот РФ нервирует американских адмиралов.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Василий Кашин заявил об угрозе уничтожения «всего мира в его нынешнем виде» в случае полномасштабной войны между Москвой и Вашингтоном.
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