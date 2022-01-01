Политолог Кашин заявил об угрозе уничтожения «всего мира в его нынешнем виде» в случае полномасштабной войны России и США

Политолог Василий Кашин заявил об угрозе уничтожения «всего мира в его нынешнем виде» в случае полномасштабной войны между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. По данному вопросу эксперт высказался в беседе со СМИ.
«Не стоит забывать, что Россия, как и США, является ядерной державой, поэтому полномасштабная война неизбежно унесет множество жизней с обеих сторон. В таком случае мы подойдем к угрозе прекращения существования всего мира в его нынешнем виде», — отметил Кашин.
Как сообщалось ранее в субботу, польское издание Popularne написало, что в распоряжении РФ имеется «новая абсолютно непревзойденная система обороны на Балтике».
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