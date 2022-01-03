Экономист Гончаров предупредил: при военном сценарии Украина получит деньги от Запада, но «на рынках будет кровавая баня»

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3 января 2022, 16:53 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского заметны сигналы о том, что он якобы "готовится к локальной горячей войне". Обращение Зеленского к украинцам прокомментировал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в своей статье, опубликованной в издании "Главред".

По мнению Гончарова, видеообращение президента Украины 31 декабря получилось "слишком длинным и размытым", в обращении был много противоречивых тезисов, Зеленский "особенно сильно пытался понравиться военным".

К другим признакам "скорой войны" Гончаров также относит создание и развитие провластных телеканалов и неспособность политической верхушки на реформы.

Как полагает экономист, при военном сценарии украинским властям удастся получить финансовую помощь от Запада, но это не спасет экономику, так как "на рынках будет кровавая баня".

По мнению Гончарова, Украину могут ждать либо резкая девальвация гривны, либо очередные кредиты от МВФ.

Он сделал вывод, что Украина "оказалась на обочине Европы", а судьбу страны "стали решать США, Евросоюз и Россия".

США и их союзники готовы предпринять решительные меры, если Россия вторгнется на территорию Украины. Об этом заявил Джозеф Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся в ночь на 3 января.

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