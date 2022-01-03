Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за марша националистов в день рождения Бандеры

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3 января 2022, 15:05 Источник: РИА Новости

Митинг в день рождения Бандеры во Львове, Pavlo Palamarchuk/globallook.com

Белоруссия направила ноту протеста в МИД Украины в связи с участием представителей белорусской оппозиции в шествии националистов, посвященном дню рождения Степана Бандеры в Киеве. Об этом говорится на сайте белорусского посольства.

1 января в Киеве прошел марш, приуроченный ко дню рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. По данным полиции, в нем участвовало около 3,5 тысячи человек.

«Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины»,- сказано в сообщении.

Посольство Белоруссии выразило протест в связи с тем, что Украина потворствует «демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом».

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