В Киеве прошло факельное шествие, посвященное 113-й годовщине со дня рождения Бандеры

В Киеве в субботу вечером прошло ежегодное факельное шествие, посвященное дню рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры . Как сообщает «РИА Новости», в этом году в шествии приняли участие несколько сотен человек.
Участники акции собрались в центре Киева и с зажженными факелами колонной двинулись к Площади Независимости. В руках они несли портреты Бандеры, флаги Украины. Некоторые из них держали красно-белые флаги белорусской оппозиции. Колонну сопровождали полицейские.
Степан Бандера был одним из создателей боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). УПА сотрудничала с Гитлером, действовала в основном на Западной Украине и воевала против советских войск.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.