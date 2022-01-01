В Киеве прошло факельное шествие, посвященное 113-й годовщине со дня рождения Бандеры

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1 января 2022, 20:49 Источник: РИА Новости

Фото: кадр из видео Telegram: t.me/rian_ru/

В Киеве в субботу вечером прошло ежегодное факельное шествие, посвященное дню рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры . Как сообщает «РИА Новости», в этом году в шествии приняли участие несколько сотен человек.

Участники акции собрались в центре Киева и с зажженными факелами колонной двинулись к Площади Независимости. В руках они несли портреты Бандеры, флаги Украины. Некоторые из них держали красно-белые флаги белорусской оппозиции. Колонну сопровождали полицейские.

Степан Бандера был одним из создателей боевого крыла «Украинской повстанческой армии» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). УПА сотрудничала с Гитлером, действовала в основном на Западной Украине и воевала против советских войск.

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