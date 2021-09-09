О фашизме на современной Украине и характере киевского режима

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9 сентября 2021, 17:04 Борис Орлов

Фото: РИА Новости

Изучение истории феномена украинского фашизма стало особенно актуальным в последние годы.

Регулярные факельные марши памяти одного из украинских преступников С. Бандеры, героизация деятельности других открыто сотрудничавших с нацистскими оккупантами лиц не могут не волновать прогрессивную общественность многих государств мира. События конца 2013 г., приведшие к насильственному свержению на Украине руководства страны во главе с В. Януковичем, и кровавые столкновения на Майдане были с тревогой встречены не только в России (как заявляет ряд западных политологов и журналистов), но и среди исследователей и публицистов других стран.

Наибольшую обеспокоенность по поводу происходящего, как известно, проявили представители партий и печатных изданий левого толка. Однако некоторые авторитетные исследователи, придерживающиеся других политических взглядов, также не могли не выразить свои опасения. Американский политолог нидерландского происхождения К. Мудде, занимающийся исследованием современного правого радикализма, выступил с заявлением, в котором осуждалось вхождение в состав незаконно сформированного нового правительства представителей откровенно неофашистской партии «Свобода» (запрещена в РФ), а также назначение на ответственные государственные посты членов другой еще более опасной правоэкстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ). Во многом созвучными Мудде были и высказывания канадского историка И. Качановского, который на протяжении длительного времени занимался изучением преступной деятельности украинских националистических организаций в 1930-е – 1940-е годы. Многие утверждения Качановского вряд ли можно назвать бесспорными и беспристрастными. В одной из недавно опубликованных статей, признавая важную роль неофашистских организаций в государственном перевороте 2013 г., кровавых событиях мая 2014 г. в Одессе и возникновении гражданской войны на Юго-Востоке Украины, он, тем не менее, считает неверным характеристику сформированного после «евромайдана» режима как фашистского.

Однако и на подобного рода заявления моментально следовала и продолжает следовать реакция со стороны сторонников киевского переворота. Многие зарубежные исследователи и публицисты, хорошо осведомленные о событиях на Украине, стремились не замечать происходящего. Вне всякого сомнения, они выполняли политический заказ элит стран Западной Европы и США, отрыто поддержавших государственный переворот и последующую деятельность, в том числе и агрессию нового украинского режима. Существенную поддержку новой власти Украины в борьбе на идеологическом фронте оказали немецкий историк, по совместительству работавший в Киево-Могилянской академии А. Умланд и его ученик, научный сотрудник университета Нортгемптона А. Шеховцов. Вряд ли можно сомневаться в политической ангажированности публиковавшихся ими работ. Тем более, что Умланд являлся членом экспертного совета Комитета Верховной рады Украины по вопросам европейской интеграции.

По существу, Умланд и Шеховцов, которые ранее неоднократно заявляли об угрозе правого экстремизма на Украине, теперь заняли диаметрально противоположную позицию. Успех партии «Свобода» на парламентских выборах 2012 г. они стали связывать с осознанной деятельностью Януковича, который, де, пытался сделать лидера этой партии О. Тягнибока своим основным соперником на будущих президентских выборах, чтобы с легкостью выиграть президентскую гонку. После так называемого «евромайдана» усилиями Умланда и Шеховцова было организовано несколько научных конференций, специально посвященных украинским событиям. По их инициативе 40 украинских исследователей и представителей украинской диаспоры в зарубежных странах опубликовали петицию, в которой утверждали, что только они способны дать объективный анализ происходящих в Киеве событий и призвали других исследователей фашизма и неофашизма воздержаться от публикаций по украинской тематике. Суть заявления сводилась к тому, что содержащиеся в публикациях западноевропейских и американских авторов о фашизме будет использована Москвой в своих «пропагандистских целях».

По своим масштабам развернутая Умландом и Шеховцовым кампания напоминала истерию самых трудных времен «холодной войны». В ход пускались самые разнообразные уловки. Однако К. Мудде все же выразил свое несогласие с позицией подписантов данной петиции. Ученый настаивал, что росту влияния «Свободы» способствовало ее сотрудничество с другими национал-либеральными партиями Украины. Безусловно, одобрительную позицию по отношению к происходящему не могли поддержать и ряд общественных деятелей западных стран. Видимо поэтому, на состоявшихся в 2014 г. парламентских выборах партия «Свобода» не была пропущена в новый состав украинской Рады, хотя согласно данным экзит-поллов она набирала необходимый процент голосов. По всей видимости, это был хорошо срежиссированный за пределами Украины сценарий.

Все это позволило Умланду и Шеховцову вслед за политической элитой Украины заявлять, что украинское общество по итогам выборов категорически отвергло неофашистскую идеологию. Однако так ли все обстоит на самом деле? Возникшая обстановка на территории Донецкой и Луганской областей, жители которых не пожелали подчиниться незаконно сформированным новым органам центральной власти, привела к жесточайшему конфликту. Этот конфликт многие исследователи сравнивают с гражданской войной в Югославии. На территорию Украины стали пребывать многие неонацистские добровольцы из европейских стран, которые охотно принимались киевской властью. Неонацисты из многих государств вошли в состав печально известного батальона «Азов», сформированного украинской Социал-национальной ассамблеей А. Билецкого. О своей ультранационалистической идеологии открыто заявляли и другие военизированные соединения – батальоны «Донбасс», «Айдар», «Батькивщина» и др., особенно «Правый сектор». В их составе находились и неофашисты из других стран – Канады, Франции, Словакии и Италии. Костяк всех этих военизированных формирований составляли украинские неофашисты всех мастей. Однако руководители западных стран не обращали на это никакого внимания.

Во многом на Украине повторялся и продолжает повторяться югославский сценарий в еще больших масштабах. Уже тогда правительство объединенной Германии оказывало поддержку неоусташестскому движению в Хорватии, а США – мусульманским радикалам в Боснии. Запад закрывал глаза на преступную деятельность неофашистских организаций, когда они выполняли выгодную для него грязную работу. В этом нет ничего нового и удивительного. Достаточно вспомнить, что в США и Великобритании в 1920-е – 1930-е гг. весьма многие политические деятели, представители крупного бизнеса и другие лица из элиты не скрывали своего восхищения деятельностью Муссолини и Гитлера. После окончания Второй мировой войны правящий класс западных стран допустил воссоздание во многих государствах мира в новом обличии фашистских партий, которые выполняли необходимую для него борьбу с левым просоветским движением. Фашизм использовался и продолжает использоваться точечно. Украина тому наглядное подтверждение.

Но на этом не следует ставить точку. Чтобы определить характер существующего на Украине политического режима необходимо вернуться к анализу давней дискуссии о характере диктаторских режимов 1920-х – 1930-х гг. в странах Восточной Европы. Неслучайно этот вопрос сейчас активно обсуждается среди профессиональных историков. После событий 1989–1991 гг. в Восточной Европе началась масштабная кампания по реабилитации преступной деятельности Й. Пилсудского в Польше, И. Антонеску в Румынии, М. Хорти в Венгрии и т.д. Абсолютное большинство исследователей этих стран сейчас отрицают фашистский характер существовавших там диктаторских режимов. Все это, вне всякого сомнения, связано и с сегодняшней международной политической конъюнктурой. Однако подробный анализ характера существовавших в этом регионе диктаторских режимов наглядно подтверждает, что их нельзя рассматривать как обычные авторитарные диктатуры. Конечно, они не были абсолютной калькой режимов Муссолини и Гитлера, но взяли на вооружение многие методы, которые использовали фашистские лидеры Италии и Германии. Достаточно обоснованным представляется мнение ряда исследователей о происходившей фашизации политических режимов Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и др. стран региона. Существует ли принципиальная разница в том, будут ли осуществлять фашистскую политику собственно фашистские партии или другие силы, рядящиеся в «демократические одеяния»? Полагаю, что нет.

Фашизм многолик. С полным основанием можно сделать вывод и о фашизации существующего сегодня на Украине политического режима. «Классические» неофашистские силы продолжают использоваться правящей элитой страны для подавления противников. В последнее время отмечается и усиление цензуры. Фашистские идеи все активнее распространяются среди представителей самых различных политических партий и движений. Им пропитана практически вся современная украинская интеллектуальная жизнь, которую нельзя назвать-то и культурой. Процессом фашизации оказались охвачены все политические структуры и организации Украины. Суть происходящего невозможно скрыть путем изображения Бандеры как «националиста», а не фашиста, которым он был на самом деле.

Российским исследователям необходимо более интенсивно изучать проявления как украинского фашизма 1920-х – 1940-х гг., так и проникновение этих идей на современном этапе. Необходимо давать аргументированный отпор таким авторам как Умланд (ныне работающему в Праге!), Шеховцов и др., публикации которых, к большому сожалению, находят путь в печать и даже изданы некоторыми российскими средствами массовой информации.

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