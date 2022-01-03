Der Tagesspiegel: европейских лидеров не устраивает роль «зрителей» в переговорном процессе между Россией и США

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3 января 2022, 14:08 Источник: RT

Флаг ЕС, Alexander Limbach/globallook.com

Евросоюз не устраивает роль безучастных зрителей в переговорном процессе по Украине и гарантиям безопасности, который ведется между Россией и США. Об этом пишет немецкий таблоид Der Tagesspiegel.

Издание сообщает, что накануне телефонного разговора Путина и Байдена, состоявшегося в ночь на 31 декабря, глава Евросоюза Жозеп Боррель заявил: «Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения».

Также газета приводит слова лидера фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о необходимости включения ЕС в переговорный процесс о гарантиях безопасности.

Приводя высказывания европейских лидеров, газета подчеркивает, что пока так называемая телефонная дипломатия США и России продолжает носить исключительно двусторонний характер.

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