Китай разгоняет мировые цены, закупив половину продовольствия всей планеты

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3 января 2022, 13:47 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Пандемия, неурожаи, энергетический кризис и нехватка удобрений привели к резкому подорожанию продовольствия во всём мире. При этом мировые цены на еду еще больше может разогнать Китай. Страна закупила столько продовольствия, что остальным может не хватить.



Мировые цены на продукты побили десятилетний рекорд. Зерно за год подорожало на 23,2%, растительные масла — на 53%, молочная продукция — на 19,1%, мясо — на 17,6%, сахар — почти на 40%.



Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) фиксирует рекордные цены на импорт продовольствия: объем глобального импорта в 2021 году достиг рекордного уровня в $1,75 трлн. Эксперты отмечают, что еда в мире дорожает со скоростью, которой не было почти полвека.



Оказалось, что половину запасов продовольствия в мире закупил Китай. По данным Минсельхоза США, КНР хранит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. За последнее десятилетие импорт продовольствия страны вырос на 360%. Способствуют этому - низкая урожайность в Китае и миграция фермеров в мегаполисы.



Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что энергокризис остановил заводы в различных отраслях промышленности, и там ждут роста безработицы.



«В таких обстоятельствах накопление больших запасов продовольствия является самым простым и надежным вариантом обеспечения им населения на случай чрезвычайных ситуаций», — поясняет эксперт.



Власти КНР заявили, что у страны нет «абсолютно никаких проблем с продовольствием».



«Накопление запасов в Китае - одна из причин роста цен на продовольствие в мире», - сообщает Акио Шибата, президент токийского Natural Resource Research Institute.



По оценкам экспертов, в сложившейся ситуации пострадать могут не только беднейшие страны, но и США, Канада, ЕС, и Япония. В России в 2022 году продовольствие может подорожать еще на 15–20%.



Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в декабре заявил, что страна переживает вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. По его словам, следующий инфляционный всплеск станет «особенно» ощутим во втором полугодии 2022 года.





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