Спецслужбы Афганистана вылили в Канал Кабула около трех тонн алкоголя, заявило Главное управление разведки (GDI). Таким образом продемонстрирована готовность властей обеспечить в стране сухой закон.
Фото с акции выложено в Twitter GDI. На нем мужчины в камуфляже выливают из бочек алкоголь, захваченный во время рейда в Кабуле. Во время него были арестованы три крупных торговца алкоголем.
«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и доставки алкоголя», — сказано в твите.
Ранее сообщалось, что захватившие власть в Афганистане талибы («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) запретили жителям Кабула включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба.
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