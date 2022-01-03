Аргументы Недели → В мире 13+

3 января 2022, 13:20 Источник: ИА "Красная Весна"

Фото из Twitter/gdi Afganistan

Спецслужбы Афганистана вылили в Канал Кабула около трех тонн алкоголя, заявило Главное управление разведки (GDI). Таким образом продемонстрирована готовность властей обеспечить в стране сухой закон.

Фото с акции выложено в Twitter GDI. На нем мужчины в камуфляже выливают из бочек алкоголь, захваченный во время рейда в Кабуле. Во время него были арестованы три крупных торговца алкоголем.

«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и доставки алкоголя», — сказано в твите.

Ранее сообщалось, что захватившие власть в Афганистане талибы («Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация) запретили жителям Кабула включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости