Талибы запретили жителям Кабула включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба

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25 декабря 2021, 14:26 Источник: Kabul News

талибы, Saifurahman Safi/XinHua

Талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация), которые ранее пришли к власти в Афганистане, запретили включать музыку в автомобилях, а также возить женщин без хиджаба. Соответствующую информацию предоставили местные журналисты.

Согласно последним данным, Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного подтвердило сотрудникам СМИ, что водителям в Кабуле была дана письменная рекомендация не включать музыку, а также не сажать в салон женщин без хиджаба.

Ранее владелец одного из отелей в Афганистане заявил, что талибы ввели запрет на живую музыку во время свадеб. Более того, мужчины и женщины обязаны теперь отмечать праздник в разных залах.

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