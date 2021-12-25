Аргументы Недели В мире 13+

Талибы запретили жителям Кабула включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба

, 14:26 Источник: Kabul News

Талибы запретили жителям Кабула включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба
талибы, Saifurahman Safi/XinHua

Талибы («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация), которые ранее пришли к власти в Афганистане, запретили включать музыку в автомобилях, а также возить женщин без хиджаба. Соответствующую информацию предоставили местные журналисты.

Согласно последним данным, Министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного подтвердило сотрудникам СМИ, что водителям в Кабуле была дана письменная рекомендация не включать музыку, а также не сажать в салон женщин без хиджаба.

Ранее владелец одного из отелей в Афганистане заявил, что талибы ввели запрет на живую музыку во время свадеб. Более того, мужчины и женщины обязаны теперь отмечать праздник в разных залах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

ЮВО объявил о возвращении с учений в Крыму, Ростовский области, на Кубани 10 тысяч военнослужащих

Южный военный округ возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих после учений. Занятия в полевых условиях в течение месяца проходили на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, на полигонах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Общество

Общество

Общество

Общество