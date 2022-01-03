Avia.pro: возле побережья Крыма был замечен американский разведывательный самолет

Возле побережья Крымского полуострова был замечен американский разведывательный самолет. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что у побережья Крыма некоторое время назад был обнаружен самолет-шпион Соединенных Штатов Boeing RС-135. Согласно имеющейся информации, машина поднялась в воздух с базы, расположенной на Крите, после чего направилась к российскому полуострову.
В процитированном материале отмечается, что «цель проведения разведки остается неизвестной».
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Алексей Дзермант допустил вероятность прокси войны между Россией и НАТО, обустраивающим свою инфраструктуру на Украине.
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