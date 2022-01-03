Avia.pro: возле побережья Крыма был замечен американский разведывательный самолет

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3 января 2022, 10:32 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Возле побережья Крымского полуострова был замечен американский разведывательный самолет. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что у побережья Крыма некоторое время назад был обнаружен самолет-шпион Соединенных Штатов Boeing RС-135. Согласно имеющейся информации, машина поднялась в воздух с базы, расположенной на Крите, после чего направилась к российскому полуострову.

В процитированном материале отмечается, что «цель проведения разведки остается неизвестной».

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