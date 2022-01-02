В Амстердаме акция протеста против коронавирусных ограничений вылилась в стычки с полицией

В Амстердаме несанкционированная акция протеста против ограничений, связанных с пандемией COVID-19, вылилась в столкновения с полицией. Травмы в результате случившегося получили несколько человек.
Нидерландская телерадиовещательная корпорация уточнила, что несмотря на запрет демонстраций на Музейной площади Амстердама собрались несколько тысяч человек, которые выступили против коронавирусных ограничений. Многие граждане не отреагировали на требования полицейских разойтись, вследствие чего в ситуацию вмешался спецназ.
Известно, что один человек получил травму головы, еще двое пострадали при столкновениях с полицией. Несколько лиц были задержаны правоохранителями. Сейчас ситуация в городе остается напряженной.
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