В канадской провинции Онтарио прошла акция протеста против обязательной вакцинации против COVID-19

В минувшую субботу в одном из центральных парков города Лондон, расположенного в канадской провинции Онтарио, прошла акция протеста против ограничений в связи с COVID-19, а также обязательной вакцинации.
В акции приняли участие несколько сотен человек, в частности, некоторые активисты прибыли из Торонто. Граждане также выступили против введения ковид-паспортов для посещения ресторанов, кафе, спортивных мероприятий, фитнес-центов и концертов.
Ранее аналогичные шествия проходили в Ванкувере, Квебек-Сити, Монреале, Оттаве и Торонто.1
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