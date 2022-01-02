Самой пожилой женщине в мире 2 января исполнилось 119 лет

Жительница Япония Канэ Танака, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина в мире, в воскресенье, 2 января, отмечает 119-летие. Данную информацию предоставили местные журналисты.
В настоящий момент Канэ Танака проживает в доме престарелых, который расположен в префектуре Фукуока. Сейчас долгожительница практически не имеет возможности встречаться со своими родными из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Известно, что день пожилой японки начинается очень рано. Она любит играть в реверси и другие настольные игры, также сообщается, что Танака не отказывает себе в сладком. В возрасте 103 лет женщине удалили раковую опухоль, с тех пор серьезных недугов у нее не было.
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