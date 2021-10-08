Врач-гериатр Ткачева заявила, что долголетие только на 25% зависит от генетики

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8 октября 2021, 15:11 Источник: ТАСС

рука пожилой женщины, pixabay.com

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что вклад генетики в продолжительность жизни человека составляет примерно 25%, а образ жизни человека влияет на данный фактор на 50%.

По словам гериатра, чем старше становится человек, тем более важна для него генетика. Ольга Ткачева отметила, что обычно люди, которые перешли рубеж 90 или 100 лет имеют определенный генотип долгожителя, однако в целом данный фактор влияет на длительности жизни лишь на 25%.

На данный фактор оказывают влияние также экология, условия жизни, уровень медицинской помощи, а на 50% – образ жизни.

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