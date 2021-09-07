Джефф Безос поможет в борьбе со старением

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7 сентября 2021, 12:17 Источник: sostav.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Самый богатый человек планеты Джефф Безос стал одним из инвесторов биотех-стартапа Altos Labs. Компания планирует разработать технологию для перепрограммирования клеток человека, чтобы бороться со старением.



Altos Labs нанимает ученых, обещая им ежегодный доход в размере $1 млн. Интересно, что среди инвесторов проекта - российский миллиардер Юрий Мильнер.



Одним из сотрудников Altos Labs является биолог Хуан Карлос Изписуа Бельмонте, который считает, что человеческую жизнь можно продлить на 50 лет. Он известен благодаря своим исследованиям по скрещиванию эмбрионов обезьяны и человека.



Известно, что ранее Джефф Безос совершил полет в космос на ракете собственной компании Blue Origin. Он продолжался порядка десяти минут. Корабль поднялся на высоту 107 км, после чего капсула с пассажирами отделилась от основного корпуса и приземлилась при помощи парашютов.





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