Командир украинского «Азова» Прокопенко допустил вероятность «наступления» армии России на Киев со стороны Брянска

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2 января 2022, 15:11

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Командир украинского полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) Денис Прокопенко допустил вероятность «наступления» армии России на Киев со стороны Брянска. Соответствующее заявление Прокопенко сделал в разговоре со СМИ.

По словам собеседника журналистов, в случае «наступления» «оно произойдет, скорее всего, не со стороны Операции объединенных сил, а по самому короткому пути в направлении Брянск — Киев».

«До Киева от границы по Черниговской области меньше 200 километров, и это будет самый короткий путь, чтобы завладеть нашей столицей», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Денис Прокопенко.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит вторжение на территорию соседнего государства. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее в воскресенье, украинский эксперт Олег Жданов высказал мнение, согласно которому России «нечем воевать».

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