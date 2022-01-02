Аргументы Недели В мире 13+

Командир украинского «Азова» Прокопенко допустил вероятность «наступления» армии России на Киев со стороны Брянска

, 15:11

Командир украинского «Азова» Прокопенко допустил вероятность «наступления» армии России на Киев со стороны Брянска
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Командир украинского полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) Денис Прокопенко допустил вероятность «наступления» армии России на Киев со стороны Брянска. Соответствующее заявление Прокопенко сделал в разговоре со СМИ.

По словам собеседника журналистов, в случае «наступления» «оно произойдет, скорее всего, не со стороны Операции объединенных сил, а по самому короткому пути в направлении Брянск — Киев».

«До Киева от границы по Черниговской области меньше 200 километров, и это будет самый короткий путь, чтобы завладеть нашей столицей», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Денис Прокопенко.

Ряд западных политиков и СМИ утверждают, что Москва готовит вторжение на территорию соседнего государства. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее в воскресенье, украинский эксперт Олег Жданов высказал мнение, согласно которому России «нечем воевать».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Общество

Спикер Госдумы Володин предложил ввести общеевропейские санкции против Украины из-за шествия в честь дня рождения Бандеры

Спикер Госдумы Володин предложил ввести общеевропейские санкции против Украины из-за шествия в честь дня рождения Бандеры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым прославление лидеров нацизма, которое происходит сейчас на Украине, и призвал к санкциям против Киева. Так он прокомментировал шествие, посвященное дню рождения Бандеры, которое прошло 1 января в украинской столице.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью