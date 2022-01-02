Avia.pro: в случае вступления Финляндии в НАТО альянс получит возможность нанесения ударов по России «в течение нескольких минут»

Если Финляндия присоединится к Североатлантическому альянсу, он получит возможность нанесения ударов по Российской Федерации «в течение нескольких минут». Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Портал Avia.pro привел высказывание главы финского правительства Санны Марин, заявившей о том, что у страны «есть возможность подать заявку на членство в НАТО». По словам Марин, «мы должны дорожить этой свободой выбора и считать ее реальной».
Сайт отмечает, что в случае вступления Хельсинки в блок «непосредственное соприкосновение альянса с Россией будет осуществляться на участке границы протяженностью в более чем 1 200 километров». НАТО получит возможность нанесения ударов по РФ «в течение нескольких минут», указывается в процитированном материале.
Ранее сегодня то же сетевое издание допустило, что корабли, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Циркон», могут появиться у границ стран НАТО к середине наступившего года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости