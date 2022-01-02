Avia.pro: в случае вступления Финляндии в НАТО альянс получит возможность нанесения ударов по России «в течение нескольких минут»

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2 января 2022, 11:52 Источник: Avia.pro

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, Emmi Korhonen via www.imago-imag / globallookpress.com

Если Финляндия присоединится к Североатлантическому альянсу, он получит возможность нанесения ударов по Российской Федерации «в течение нескольких минут». Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro привел высказывание главы финского правительства Санны Марин, заявившей о том, что у страны «есть возможность подать заявку на членство в НАТО». По словам Марин, «мы должны дорожить этой свободой выбора и считать ее реальной».

Сайт отмечает, что в случае вступления Хельсинки в блок «непосредственное соприкосновение альянса с Россией будет осуществляться на участке границы протяженностью в более чем 1 200 километров». НАТО получит возможность нанесения ударов по РФ «в течение нескольких минут», указывается в процитированном материале.

Ранее сегодня то же сетевое издание допустило, что корабли, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Циркон», могут появиться у границ стран НАТО к середине наступившего года.

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