Ресурс Avia.pro: российские корабли с гиперзвуковыми «Цирконами» могут появиться у границ стран НАТО к середине 2022-го

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2 января 2022, 11:23 Источник: Avia.pro

Российский корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские корабли с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» могут появиться у границ государств, входящих в Североатлантический альянс, к середине 2022 года. Такой вариант развития событий допускается в публикации интернет-СМИ.

В декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки снарядов «Циркон» в Вооруженные силы начнутся в 2022-м. Портал Avia.pro пишет, что суда с данными ракетами могут появиться у границ стран НАТО к середине наступившего года.

«При этом куда более пугающим является развертывание кораблей, оснащенных “Цирконами”, в Средиземном море — на этом направлении у НАТО практически нет средств ПВО/ПРО», — отмечает ресурс.

Ранее в воскресенье тот же сайт указал, что российский истребитель «обратил в бегство» американский разведывательный самолет у побережья Сирии.

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