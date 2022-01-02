Ресурс Avia.pro: российские корабли с гиперзвуковыми «Цирконами» могут появиться у границ стран НАТО к середине 2022-го

Российские корабли с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» могут появиться у границ государств, входящих в Североатлантический альянс, к середине 2022 года. Такой вариант развития событий допускается в публикации интернет-СМИ.
В декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки снарядов «Циркон» в Вооруженные силы начнутся в 2022-м. Портал Avia.pro пишет, что суда с данными ракетами могут появиться у границ стран НАТО к середине наступившего года.
«При этом куда более пугающим является развертывание кораблей, оснащенных “Цирконами”, в Средиземном море — на этом направлении у НАТО практически нет средств ПВО/ПРО», — отмечает ресурс.
Ранее в воскресенье тот же сайт указал, что российский истребитель «обратил в бегство» американский разведывательный самолет у побережья Сирии.
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