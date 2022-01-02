Портал Avia.pro: российский истребитель «обратил в бегство» американский самолет-разведчик у побережья Сирии

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2 января 2022, 10:11 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Российский истребитель «обратил в бегство» самолет-разведчик Соединенных Штатов у побережья Сирийской Арабской Республики. Соответствующее утверждение высказано в публикации, появившейся на страницах интернет-прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад американский Boeing P-8A Poseidon, поднявшись в небо с территории Сицилии, попытался провести «разведывательную операцию» рядом с базой РФ в сирийском Тартусе. Самолет-шпион был перехвачен российским истребителем. Он «обратил в бегство» оппонента, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайское издание NetEasе указало, что подводный беспилотник «Посейдон» может быть применен против вражеских стратегических объектов, расположенных в прибрежных зонах.

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