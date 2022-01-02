NetEasе о российском «Посейдоне»: «Просто отправите эту торпеду к берегам потенциального противника и дальше она все сделает сама»

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2 января 2022, 09:46 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российский подводный беспилотник «Посейдон» может быть применен против вражеских стратегических объектов, расположенных в прибрежных зонах. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

NetEasе указывает, что благодаря атомной силовой установке «Посейдон» в состоянии «преодолевать огромные расстояния и двигаться со скоростью 100 узлов». Издание отмечает, что данные беспилотники можно применять против стратегических объектов, расположенных в прибрежных зонах, и авианосных групп.

Аппарат способен месяцами скрываться в водах Мирового океана, чтобы нанести удар по врагу в неудобный для него момент.

«Просто отправите эту торпеду к берегам потенциального противника и дальше она все сделает сама», — пишет NetEasе о «Посейдоне».

Как сообщалось ранее сегодня, ресурс Sohu проинформировал, что военные НАТО за три-четыре года захватили на территории Сирии девять российских боевых дронов.

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