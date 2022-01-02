Секретарь СНБО Украины Данилов: мы не видим угрозы агрессии со стороны России

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2 января 2022, 11:17 Источник: РИА Новости

Алексей Данилов, Hennadii Minchenko/globallook.com

Информация западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствует действительности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает телеканал «Наш».

«Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за границей, то мы такого не видим… мы все отслеживаем и отдаем себе отчет в происходящем. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим», – сказал Данилов.

Однако политик отметил, что Украина продолжает следить за развитием ситуации.

В последние месяцы западные СМИ постоянно обвиняют Россию в том, что она готовит вторжение на территорию соседнего государства. Недавно, например, британская Daily star сообщила о том, что Москва в канун Рождества замышляет вторжение на Украину 100-тысячным войском, которое сейчас сосредоточенно на границе.

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