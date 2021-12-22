Daily star: Россия замышляет вторжение на Украину в канун Рождества 100-тысячным войском

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22 декабря 2021, 12:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Британская разведка предупредила все ведомства Туманного Альбиона о том, что Россия замышляет вторжение на Украину в канун Рождества 100-тысячным войском, которое сейчас сосредоточенно на границе. И министерство обороны, и министерство иностранных дел отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять по этому поводу, сообщает английская газета Daily star. Похоже, в Лондоне вновь увлеклись предсказанием даты начала российско-украинской войны, которую Россия традиционно проигнорирует.

В качестве весомого повода начала войны, именно перед Рождеством, Лондон «нашёл круглую дату». По мнению английской разведки вторжение вероятно именно сейчас, поскольку: «Это совпадёт с 42-й годовщиной злополучного вторжения Советского Союза в Афганистан». Указывается, что на границе сосредоточено до 100 тысяч российских войск. Правда о том, что значительная их часть находится в Смоленской области, которая не граничит с Украиной - молчок.

И министерство обороны, и министерство иностранных дел отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае российского вторжения,- сообщает английский таблоид. По поводу решений властей Соединённого королевства на случай начала российско-украинской войны, издание цитирует слова полковника Ричарда Кемпа, который командовал британским военным контингентом в Афганистане: «Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину». То есть он как бы приглашает Кремль начать захват Украины: «Мол, идите, мы вмешиваться не будем».

Каково будет разочарование, когда Россия не явится на войну с Незалежной в указанные сроки? А ведь именно так и будет. Рождественский сочельник на Западе отмечают уже 24 декабря, осталось совсем чуть-чуть, а Москва и признаков агрессии не проявляет. Кстати, наверняка, английская разведка даже не будет оправдываться за свою беспардонную ложь. Это у них в Британии в порядке вещей.

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