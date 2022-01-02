Avia.pro: военные США двое суток безуспешно пытались обнаружить в Средиземноморье российскую подлодку с «Калибрами»

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2 января 2022, 07:32 Источник: Avia.pro

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов двое суток безуспешно пытались обнаружить в Средиземном море российскую подлодку, вооруженную крылатыми ракетами «Калибр». Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад в Средиземноморье неожиданно для американцев появилась оснащенная «Калибрами» субмарина «Новороссийск». Сайт отмечает, что лодка приблизилась к району развертывания ударной группы США, возглавляемой авианосцем Harry S. Truman, после чего ушла на глубину.

В процитированном материале указывается, что американские военные в течение последних двух суток безуспешно пытались обнаружить «Новороссийск» с помощью противолодочных самолетов и кораблей с радиолокаторами.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Sohu написал, что команда британского авианосца HMS Queen Elizabeth «была напугана» российскими истребителями МиГ-31, которые могли нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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