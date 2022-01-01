Sohu: команда британского HMS Queen Elizabeth «была напугана» российскими МиГ-31, которые могли нести гиперзвуковые «Кинжалы»

Команда британского авианосца HMS Queen Elizabeth «была напугана» российскими истребителями МиГ-31, которые могли нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
«Британская корабельная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth внезапно столкнулась в Средиземном море с военными самолетами из России», — пишет портал Sohu.
Сайт отмечает, что команда HMS Queen Elizabeth «была напугана» появлением МиГ-31, «на борту которых могли быть гиперзвуковые ракеты “Кинжал”». Эти снаряды имеют дальность действия свыше двух тысяч километров и в состоянии разгоняться до показателей, которые в десять раз превышают скорость звука.
В итоге истребители пролетели мимо британских судов и провели учебный бой с условным противником. В процитированном материале не указана конкретная дата, когда произошел данный случай.
Как сообщалось ранее сегодня, ресурс 19FortyFive спрогнозировал, что при ударе по территории США через Арктику преградой для ракетоносцев Ту-160 станет цепочка американских радаров.
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