Sohu: пара российских бомбардировщиков Ту-160 пролетела рядом с Флоридой, «и ВВС США даже не попытались их перехватить»

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1 января 2022, 19:37 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 пролетела рядом с Флоридой, «и ВВС США даже не попытались их перехватить». Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад Ту-160 прошли над акваторией Карибского моря, приблизившись в ходе своей миссии к американскому штату Флорида.

«Пара российских самолетов Ту-160 пролетела рядом с Флоридой, и ВВС США даже не попытались их перехватить», — отмечает сайт.

В процитированном материале указывается, что американские военные поднимали в небо свои самолеты, однако они не стали идти на сближение с бомбардировщиками. Китайский ресурс предположил, что ВВС Соединенных Штатов побоялись провалить операцию по перехвату Ту-160.

Данные машины оснащены двигателями НК-32, благодаря которым скорость на форсаже достигает 2 200 км/ч. Скоростной предел американских истребителей пятого поколения F-35 составляет 1 930 км/ч.

Как сообщалось ранее в субботу, сайт Sohu написал, что команда британского авианосца HMS Queen Elizabeth «была напугана» российскими истребителями МиГ-31, которые могли нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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