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Сергей Марков: больше половины ВСУ перейдет на сторону Москвы, если пророссийские силы будут контролировать юго-восток Украины

, 13:44 Источник: «Украина.ру»

Сергей Марков: больше половины ВСУ перейдет на сторону Москвы, если пророссийские силы будут контролировать юго-восток Украины
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Больше половины армии Украины перейдет на стороны Москвы, если пророссийские силы будут контролировать юго-восток бывшей советской республики. Об этом заявил некоторое время назад отечественный политолог Сергей Марков.

По его словам, «офицеров и солдат волнует только одна главная вещь — кто контролирует города, в которых живут из семьи».

«Поскольку большинство состава украинской армии с юго-востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России», — отметил Марков.

Ранее сегодня сообщалось, что американское издание Foreign Policy назвало Украину в числе государств, где может вспыхнуть вооруженный конфликт в наступившем году.

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