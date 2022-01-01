Сергей Марков: больше половины ВСУ перейдет на сторону Москвы, если пророссийские силы будут контролировать юго-восток Украины

Больше половины армии Украины перейдет на стороны Москвы, если пророссийские силы будут контролировать юго-восток бывшей советской республики. Об этом заявил некоторое время назад отечественный политолог Сергей Марков.
По его словам, «офицеров и солдат волнует только одна главная вещь — кто контролирует города, в которых живут из семьи».
«Поскольку большинство состава украинской армии с юго-востока, то если пророссийские силы будут контролировать Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Николаев, больше половины офицерского и солдатского состава ВСУ перейдет на сторону России», — отметил Марков.
Ранее сегодня сообщалось, что американское издание Foreign Policy назвало Украину в числе государств, где может вспыхнуть вооруженный конфликт в наступившем году.
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