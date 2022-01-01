Avia.pro: в случае наступления Киева в Донбассе самолеты ВКС России могут нанести точечные удары по армии Украины

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1 января 2022, 11:26 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Если украинская армия начнет наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, российские самолеты могут нанести по ней точечные удары. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ».

Портал Avia.pro пишет, что в случае наступления армии Украины на ДНР и ЛНР российские ВКС могут нанести по ней точечные удары. Сайт предположил, что они отрабатываются в ходе полетов отечественных истребителей в воздушном пространстве Белоруссии.

В процитированном материале прогнозируется, что «эффективность подобных ударов будет крайне высокой» из-за отсутствия современных систем ПВО у киевской стороны.

Ранее в субботу сообщалось, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы вынудили американский самолет, проводивший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ республик.

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