Флот Соединенных Штатов «был в смятении» из-за приближения семи кораблей Российской Федерации к Гавайским островам летом 2021 года. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.
«Перед лицом американских провокаций РФ показала готовность защищать свой суверенитет. Более того, ей удалось провести несколько вылазок к берегам противника», — пишет сайт Sohu.
Портал отмечает, что, в частности, летом завершившегося года отряд российского Тихоокеанского флота, состоявший из семи судов, подошел на расстояние в 35 морских миль от Гавайев, в районе которых должны были состояться секретные испытания нового оружия США.
«Российские корабли приблизились к Гавайям — американский флот был в смятении», — указывается в процитированной публикации.
Из-за появления судов РФ возле островов военным Штатов пришлось перенести свои испытания на несколько дней.
Ранее сегодня сообщалось, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы вынудили американский самолет, проводивший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ непризнанных ДНР и ЛНР.
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