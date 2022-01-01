Sohu: флот США «был в смятении» из-за приближения семи кораблей России к Гавайям летом 2021 года

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1 января 2022, 09:38 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов «был в смятении» из-за приближения семи кораблей Российской Федерации к Гавайским островам летом 2021 года. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

«Перед лицом американских провокаций РФ показала готовность защищать свой суверенитет. Более того, ей удалось провести несколько вылазок к берегам противника», — пишет сайт Sohu.

Портал отмечает, что, в частности, летом завершившегося года отряд российского Тихоокеанского флота, состоявший из семи судов, подошел на расстояние в 35 морских миль от Гавайев, в районе которых должны были состояться секретные испытания нового оружия США.

«Российские корабли приблизились к Гавайям — американский флот был в смятении», — указывается в процитированной публикации.

Из-за появления судов РФ возле островов военным Штатов пришлось перенести свои испытания на несколько дней.

Ранее сегодня сообщалось, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы вынудили американский самолет, проводивший разведку в Донбассе, держаться на расстоянии 160 километров от границ непризнанных ДНР и ЛНР.

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