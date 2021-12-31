Экс-глава МВД Украины генерал Могилев рассказал, какой коллапс может случиться в стране из-за космических цен на газ

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31 декабря 2021, 21:25 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев рассказал, какой коллапс может произойти в стране из-за "космических" цен на газ. По мнению Могилева, будущее у Украины ужасное.

Украинский генерал раскрыл, что в связи с ростом цен на газ в стране закрывают много хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, а их закрытие провоцирует рост безработицы.

Могилев в эфире телеканала UkrLive рассказал, что люди остаются без зарплаты, без достатка. "Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом представляю, что будет", — сказал экс-глава МВД Украины.

По словам Могилева, Украина уже находится на грани социального взрыва. Как он считает, страна оказалась в кризисной ситуации из-за действий украинского правительства, которое не понимает принципов работы экономики.

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива ранее заявил, что Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве.

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