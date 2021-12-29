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Депутат Рады Илья Кива заявил о небходимости воссоединения Украины с Россией и создания союзного государства

, 07:11 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Илья Кива заявил о небходимости воссоединения Украины с Россией и создания союзного государства
Илья Кива, фото из соцсети "Фейсбук"

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве. Украинский парламентарий полагает, что у России есть "права на территорию", составляющую нынешнюю Украину.

Как считает Кива, близким друг другу народам необходимо воссоединиться и вместе противостоять Западу. Член украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в эфире телеканала "Россия-1" высоко оценил действия российских властей по украинскому вопросу. По словам Ильи Кивы, политика России "заслуживает уважения".

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