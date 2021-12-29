Депутат Рады Илья Кива заявил о небходимости воссоединения Украины с Россией и создания союзного государства
29 декабря 2021, 07:11Источник:
РИА Новости
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина и Россия должны состоять в едином союзном государстве. Украинский парламентарий полагает, что у России есть "права на территорию", составляющую нынешнюю Украину.
Как считает Кива, близким друг другу народам необходимо воссоединиться и вместе противостоять Западу. Член украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в эфире телеканала "Россия-1" высоко оценил действия российских властей по украинскому вопросу. По словам Ильи Кивы, политика России "заслуживает уважения".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.