В офисе Зеленского обсуждают переименование партии «Слуга народа» перед выборами

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31 декабря 2021, 14:24 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами.

«… на Банковой обсуждается вариант, по которому "Слуга народа" будет переименована в Партию Зеленского или какое-то похожее название с использованием фамилии президента. И именно под таким брендом пойдет на выборы»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что такой план созрел на основе анализа данных социологов, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии. По данным издания, в офисе украинского президента планируют составить список партии на выборы без «зашкваренных персонажей» из числа нынешних депутатов.

«Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы»,- добавил автор материала.

Напомним, что выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году. При этом политолог Руслан Бортник ожидает эмиграцию Зеленского в случае проигрыша на предстоящих выборах.

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