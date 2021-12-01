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Украинский политолог Бортник спрогнозировал эмиграцию Зеленского в случае проигрыша на выборах президента

, 12:27

Украинский политолог Бортник спрогнозировал эмиграцию Зеленского в случае проигрыша на выборах президента
Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет эмиграция, если он проиграет выборы главы государства. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил киевский политолог Руслан Бортник.

«Если Зеленский проиграет президентские выборы, то я думаю, что его ждет эмиграция», — предрек Бортник.

По его словам, четвертый глава Украины Виктор Янукович уехал из страны в 2014 году «не потому, что нарушал закон», а потому, что «посадил» своего политического оппонента Юлию Тимошенко, «перешел на личное».

«Сейчас очень многие перешли на личности — это контрабандисты, воры в законе», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее в среду, украинский генерал Игорь Павловский заявил, что Киев потерпел фиаско на экономическом этапе «гибридной войны» с Россией.

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