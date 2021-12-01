Генерал ВСУ Павловский: Украина проиграла России экономический этап «гибридной войны»

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1 декабря 2021, 12:02

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Украина проиграла Российской Федерации экономический этап «гибридной войны». С соответствующим заявлением выступил генерал Вооруженных сил Украины Игорь Павловский, ранее занимавший пост заместителя главы Минобороны страны.

«Во-первых, мы проиграли экономическую составляющую, за собой это влечет поражение в социальной и политической составляющей. Мы проигрываем этапы гибридной войны, за это кто-то будет отвечать, но как они будут отвечать — вопрос», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Павловский.

Официальный Киев называет Россию «агрессором» и обвиняет в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, который продолжается с весны 2014 года. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что американский генерал Бен Ходжес предрек украинской армии фиаско в случае столкновения с РФ.

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