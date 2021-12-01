Американский генерал Бен Ходжес: армия Украины потерпит поражение в случае войны с Россией

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1 декабря 2021, 11:37

Американский генерал Бен Ходжес, Ingo Wagner / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины потерпят поражение, если разгорится военный конфликт с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз озвучил генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками Соединенных Штатов в Европе.

По словам Ходжеса, в случае столкновения с РФ для Киева было бы серьезным успехом причинить противнику серьезные потери, которые вынудили бы его отступить. Однако ВСУ в настоящий момент на такое не способны, полагает американский генерал.

Он отметил, что украинская армия не готова к маневренному противостоянию. Бен Ходжес, ставший собеседником польского сетевого издания Gazeta.pl, предрек ВСУ поражение в возможном конфликте с Москвой.

Ранее в среду сообщалось, что британский адмирал Алан Уэст заявил о близости ядерной войны «из-за глупого поведения России в Восточной Европе».

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