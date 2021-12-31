Глава МИД Венгрии: «Газпром» никогда не нарушал договоренности о поставках газа в Европу

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31 декабря 2021, 09:59 Источник: RT

табличка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что «Газпром» никогда не нарушал договоры о поставках голубого топлива в европейские страны. Дипломат назвал российскую компанию «надежным партнёром».

«"Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии ... Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа»,- пояснил министр в беседе с RT.

Сийярто считает, что жалобы европейских политиков связаны с нежеланием «Газпрома» отправлять дополнительные объемы топлива. При этом дипломат отметил, что этот вопрос относится к области коммерции, а не политики. Также глава МИД не отрицает, что с российской компанией договориться непросто, но если это получилось, то можно быть уверенным в выполнении договорённостей.

«Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность ... Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают»,- продолжил министр.

Ранее немцы отказались платить за транзит российского газа через Украину при готовом к работе «Северном потоке-2».

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