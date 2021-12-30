Читатели немецкого журнала возмущены необходимостью платить за транзит российского газа через Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

30 декабря 2021, 08:58 Источник: Der Spiegel

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Читатели немецкого издания прокомментировали информацию о готовности газопровода «Северный поток – 2» к эксплуатации. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин.

В материале говорится, что Россия якобы «усиливает давление» на Германию. Также автор заявил о критическом отношении к запуску «Северного потока-2» со стороны США и Украины, которая боится потерять доходы от транзита российского газа. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок неоднократно говорила о большой геостратегической роли трубопровда, а канцлер Олаф Шольц – об экономической направленности проекта.

В свою очередь, один из пользователей призвал официальный Киев перестать ныть и привести в порядок бюджет Украины.

«Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины ... Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию... Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать "налог на энергию" с российского газа для немецких домохозяйств»,- написал он.

Другой читатель тоже не понимает, почему ФРГ должна нести ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут.

Еще один комментатор предложил Бербок найти решение проблемы с поставками газа в Германию в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. По его словам, «повторение требований Вашингтона не приносит потребителям в Европе ничего».

«Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением»,- добавил другой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости