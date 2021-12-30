В Швейцарии зарегистрирован максимальный суточный прирост случаев заражения коронавирусом – 19 032

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30 декабря 2021, 22:27 Источник: ТАСС

Цюрих, pixabay.com

В четверг, 30 декабря, в Швейцарии зарегистрировали максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. В Федеральном управлении здравоохранения сообщили о 19 032 новых инфицированных.

В Швейцарии третий день подряд фиксируют рекордно высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. Во вторник в стране за 24 часа зарегистрировали 13 375 заболевших, в среду – 17 634. С начала пандемии количество летальных исходов достигло 11 861, за прошедшие сутки скончались 23 пациента с COVID-19.

31 декабря планируется провести совещание правительства страны в формате телеконференции для обсуждения непростой эпидемиологической ситуации.

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