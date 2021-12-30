В Италии впервые с начала пандемии выявили более ста тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

В Италии зафиксирован резкий скачок случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки – впервые с начала пандемии данный показатель превысил 100 тысяч человек. Об этом заявили в минздраве страны.
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Италии была подтверждена у 126 888 человек. Накануне этот показатель составил 98 тысяч. В министерстве здравоохранения сообщили, что антирекорд по числу заболевших в стране обновляется шестой день подряд.
Количество летальных исходов на территории Италии за минувшие 24 часа достигло 156.
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