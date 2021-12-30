Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов в 3-5 раз

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании оперштаба в четверг, 30 декабря, что штамм коронавируса нового типа "омиикрон" в три-пять раз заразнее других вариантов данного заболевания.
Анна Попова подчеркнула, что передача "омикрона" происходит гораздо быстрее, чем распространение предыдущих вариантов коронавирусной инфекции.
Кроме того, сокращается инкубационный период – первые клинические признаки болезни проявляются уже на третий-пятый день после заражения. Глава Роспотребнадзора, однако, обратила внимание на то, что все существующие в РФ вакцины защищают от нового штамма COVID-19.
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