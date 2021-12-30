Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» заразнее других вариантов в 3-5 раз

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30 декабря 2021, 17:42 Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании оперштаба в четверг, 30 декабря, что штамм коронавируса нового типа "омиикрон" в три-пять раз заразнее других вариантов данного заболевания.

Анна Попова подчеркнула, что передача "омикрона" происходит гораздо быстрее, чем распространение предыдущих вариантов коронавирусной инфекции.

Кроме того, сокращается инкубационный период – первые клинические признаки болезни проявляются уже на третий-пятый день после заражения. Глава Роспотребнадзора, однако, обратила внимание на то, что все существующие в РФ вакцины защищают от нового штамма COVID-19.

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