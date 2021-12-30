Телеканал «Рустави 2» сообщил о переводе Михаила Саакашвили из госпиталя в тюрьму

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30 декабря 2021, 10:35 Источник: ТАСС

Михаил Саакашвили, Evgen Kotenko/globallook.com

Михаил Саакашвили, который больше месяца провел в военном госпитале города Гори, в ночь на четверг возвращен в тюрьму. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

Телеканал показал запись, на которой видно, как эскорт машин из реанимобиля, автомобилей конвоя и правоохранителей выезжает с территории госпиталя. Колонна проследовала в тюрьму №12 города Рустави. К охране тюрьмы привлечены дополнительные силы полиции.

В том, что экс-президента Грузии перевели в тюрьму, уверены его адвокаты и соратники.

«Мы ничего не знали о переводе. Более того, нам до сих пор не подтверждает это Специальная пенитенциарная служба. На наши звонки не отвечают, однако я сам уверен, что [бывшего] президента доставили в руставскую тюрьму», - сказал телеканалу адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

В Минюсте Грузии пока не подтвердили факт перевода политика в тюрьму.

Ранее в письменном интервью изданию «Новое время» Михаил Саакашвили заявил, что несмотря на арест считает свой приезд в Грузию накануне муниципальных выборов правильным решением и уверен, что сторонники добьются его освобождения из тюрьмы.

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