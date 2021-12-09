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Михаил Саакашвили считает, что его «освободит народ»

, 16:40 Источник: РИА Новости

Михаил Саакашвили считает, что его «освободит народ»
Михаил Саакашвили, Serg Glovny/globallook.com

Михаил Саакашвили, несмотря на арест,  считает свой приезд в Грузию накануне муниципальных выборов правильным решением и уверен, что сторонники добьются его освобождения из тюрьмы. Об этом он сообщил в письменном интервью изданию «Новое время» - его текст опубликован в четверг.

«Результаты даже превзошли мои ожидания. Я получил то, на что рассчитывал. Оппозиция объединилась, выборы были украдены как всегда, но все знают, что оппозиция выиграла все большие города. Ситуация не утихает и мы движемся к победе. Очень много новых людей включилось в политику»,- написал экс-президент Грузии в интервью.

Поддержка народа и международного сообщества, по словам Саакашвили, позволяет надеяться на освобождение из тюрьмы.

«В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времен борьбы за независимость. Народ меня освободит - вместе с нажимом со стороны Украины и международным сообществом»,- считает Саакашвили.

Михаил Саакашвили, как известно, имеет украинское гражданство. Он был задержана в Грузии 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что власти Украины будут предпринимать усилия для возвращения Саакашвили. 

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