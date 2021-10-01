Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии

Аргументы Недели → В мире 13+

1 октября 2021, 21:58

Владимир Зеленский, фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании в пятницу главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили задержан и помещен в тюрьму. Ему вынесен заочный приговор.

Пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров вечером в пятницу написал в Facebook: «Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили».

Он подчеркнул, что Зеленский «обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации». Никифоров заявил, что Украина обращается к Грузии для разъяснения любых обстоятельств и причин задержания украинского гражданина Михаила Саакашвили, - передает RT.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили всю необходимую помощь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости