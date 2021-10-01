Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии

Украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании в пятницу главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили задержан и помещен в тюрьму. Ему вынесен заочный приговор.
Пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров вечером в пятницу написал в Facebook: «Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили».
Он подчеркнул, что Зеленский «обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации». Никифоров заявил, что Украина обращается к Грузии для разъяснения любых обстоятельств и причин задержания украинского гражданина Михаила Саакашвили, - передает RT.
Пресс-секретарь Зеленского добавил, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили всю необходимую помощь.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости